"여름철 반려동물 건강 관심" GS샵, TV홈쇼핑 70분 특별편성

'GS Pet Shop'서 25일 '반려동물 건강 특집'

반려동물 기력 회복 위한 '정관장 지니펫'·'씨스팡 관절영양제' 판매

[아시아경제 김유리 기자] GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 35,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 35,600 2021.07.23 07:55 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-16일GS리테일 '전문무역상사' 지정…독일에 'K-수제맥주' 수출GS리테일, 농축산 펀드에 30억 투자 … ESG경영 강화 close 이 운영하는 GS샵은 역대급 폭염으로 고생하는 반려견을 챙겨주고 싶은 견주들을 위해 '반려동물 건강 특집'을 특별 편성했다고 23일 밝혔다.

GS샵의 반려동물 전문 프로그램 'GS Pet Shop'은 오는 25일 오후 3시부터 4시10분까지 70분 동안 '반려동물 건강 특집'을 생방송한다. 정관장의 6년근 홍삼 성분이 그대로 들어간 사료 '정관장 지니펫 밸런스업'과 반려견 보조영양제인 '씨스팡 멍멍팔팔 관절영양제'를 특별히 준비했다.

'정관장 지니펫 밸런스업'은 반려견의 면역력을 높이고 싶은 견주들에게 추천한다. 반려견들의 식이성 알레르기를 최소화할 수 있는 '그레인프리' 제품으로 연어와 흰살생선 또는 오리와 연어가 들어간 제품 중 택하면 된다. 모두 신선한 복합단백질 원료를 사용했다.

체험분(50g×4개)을 증정하기 때문에 반려견들의 사료 선호도를 미리 파악하고 급여할 수 있다. TV생방송 중 구매하는 고객은 정관장 6년근 홍삼 성분이 들어간 건강 간식인 '지니펫 더케어 장' 또는 '지니펫 더케어 눈'을 추가로 택할 수 있다. 판매가는 사료 1㎏짜리 4개 포함 12만원이며 모바일 구매 시 1만1000원 추가 할인 및 일시불 구매 시 2만원 할인을 받을 수 있다. 행사 카드의 경우 6개월 무이자 혜택까지 적용된다.

'씨스팡 멍멍팔팔 관절영양제'는 국내 최초 식품의약품안전처로부터 관절건강 기능성을 인정받은 제품으로 초록입홍합추출오일복합물 100%를 함유했다. 슬개골 관리가 필요한 소형견 또는 관절 관리가 필요한 노견, 과체중견에게 추천한다. 이 제품 6박스는 12만5000원, 3박스는 6만4000원에 각각 판매하며 모바일 앱 할인 및 카드 추가 할인을 받을 수 있다.

'반려동물 건강 특집'을 기념한 특별한 경품행사도 준비했다. 생방송 구매 고객 중 총 35명을 추첨해 18만원 상당의 '넬로 자동 급식기'를 증정한다. 또한 '정관장 지니펫 밸런스업' 방송 중에는 총 10명에게 공짜 찬스, '씨스팡 멍멍팔팔 관절영양제' 방송에서는 총 60명에게 1박스씩 더 증정하는 혜택을 제공한다.

김휘영 GS리테일 MD는 "반려견은 코와 발바닥으로만 땀을 분비하기 때문에 여름에 기력이 없고, 보양식을 챙겨주고 싶어하는 견주들이 많다"며 "이번 특집방송에서는 우리 반려견의 여름 건강을 챙겨줄 수 있는 제품뿐 아니라 다양한 경품 행사도 준비했다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr