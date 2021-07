하나금융, 상반기 1조7532억원 시현…역대 최대 실적

비은행 실적 호조…역대 최대 실적 달성

[아시아경제 성기호 기자] 하나금융그룹이 올해 2분기 9175억원을 포함한 상반기 누적 연결당기순이익 1조 7532억원을 시현하여 역대 최대 규모의 반기 실적을 달성했다고 22일 밝혔다. 전년 동기와 비교하면 4071억원이 증가 한 것이다. 이는 비은행(6543억원, 전년 동기 대비 2464억원 증가) 부문의 지속적인 성장에 힘입은 결과다.

하나금융그룹은 이날 금융감독원 전자공시시스템을 통해 이같은 내용을 공시했다. 비은행 부문에서는 주요 비은행 관계사인 하나금융투자 2760억원(전년 동기 대비 1035억원, 60.0% 증가), 하나카드 1422억원(전년 동기 대비 769억원, 117.8% 증가), 하나캐피탈 1255억원(전년 동기 대비 414억원, 49.3% 증가) 등 상반기 당기순이익을 각각 시현하며 그룹의 견조한 성장세에 기여했다.

그룹의 상반기 이자이익(3조 2540억원)과 수수료이익(1조 2613억원)을 합한 핵심이익은 4조 5153억원이다. 그룹의 순이자마진(NIM)은 1.67%다.

은행부문에서는 하나은행이 2021년 2분기 6775억원 포함 상반기 누적 연결당기순이익 1조 2530억원을 시현했다. 이는 전년 동기 대비 17.9%(1900억원) 증가한 수치다. 상반기 이자이익(2조 9157억원)과 수수료 이익(3777억원)을 합한 은행의 핵심이익은 전년 동기 대비 7.9%(2420억원) 증가한 3조 2934억원으로 견조한 실적을 이어갔다.

이와 함께 하나금융그룹 이사회는 ▲충분한 손실흡수능력 확보 ▲자본적정성 개선 ▲적극적 주주환원정책 확대 등을 고려하여 심도 있는 고민 끝에 주당 700원의 중간배당을 실시하기로 결의했다고 밝혔다.

