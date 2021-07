세브란스병원, 코로나19 생활치료센터 재가동

이날 오전 9시 기준 환자 189명 입소

[아시아경제 김지희 기자] 연세대 세브란스병원이 최근 코로나19 확진자 증가에 따라 지난 16일부터 연세대학교 기숙사 우정원에 생활치료센터를 다시 운영하기 시작했다고 22일 밝혔다.

현재 276명의 환자를 수용할 수 있는 연세대 기숙사 생활치료센터에는 연세대 의대를 졸업한 정원석 연세흉부외과의원 원장이 총괄단장을 맡아 이끌고 있다. 정 단장, 군의관 1명 등 총 4명의 의료진, 민간 모집 간호사 10명이 환자를 돌보고 있다. 세브란스병원 방사선사, 행정직원들도 상주하면서 의료진을 지원하고 있다.

연세대 기숙사 생활치료센터에는 22일 오전 9시 기준으로 189명의 환자가 입소해 있다. 환자들은 주로 무증상 또는 경증이다. 16일 이후 퇴소자는 4명이다.

진료는 스마트폰을 이용한 비대면으로 진행되고 있다. 환자 상태가 악화할 경우 의료진이 바로 환자 구역에 투입돼 직접 진료하고 치료한다. 증상 악화로 병원 이송이 필요한 경우 코로나19 치료 관련 병원으로 이송하고 있다. 22일 오전 9시 기준으로 이송된 환자는 3명이다.

하종원 세브란스병원장은 “가족 단위의 코로나19 확진 환자들이 많은 상황”이라며 “부모는 물론 자녀들이 불안해하지 않고 잘 치료 받아 가정과 학교, 사회로 안전하게 복귀할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 세브란스병원은 지난해 3월 13일부터 4월 9일까지 20여일간 국내 최대 규모의 경증환자 격리시설인 충북 보은군 생활치료센터 운영을 지원했다. 또 올해 1월7일부터 31일까지는 연세대 기숙사 생활치료센터에서 총 82명의 환자를 돌본 바 있다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr