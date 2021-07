LG유플러스, 통신 빅데이터 센터 선정…데이터댐 구축

빅데이터 센터 구축 국책사업 선정

연세대 원주산학협력단과 라이프로그 데이터 융합 생산

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스는 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관하는 데이터댐 구축을 위한 국책사업의 '라이프로그(헬스)' 분야 빅데이터 센터로 선정됐다고 22일 밝혔다.

이번 국책과제는 산업 전반에 필요한 데이터의 축적·활용과 빅데이터 센터 구축을 지원하는 사업이다. 정부는 라이프로그를 비롯해 금융, 유통·소비 등 16개 분야에서 빅데이터 센터를 구축해 각종 데이터를 수집·분석·관리할 계획이다. 생산한 데이터는 향후 라이프로그 빅데이터 플랫폼 이용자가 활용할 수 있도록 제공한다.

LG유플러스는 수행기관인 연세대학교 원주산학협력단과 라이프로그 관련 데이터를 융합·생산할 계획이다. 시간대별 유동인구, 통화량, IPTV·U+모바일tv 시청이력 등 LG유플러스의 통신 데이터와 10개 빅데이터 센터에서 축적 중인 라이프로그 데이터를 연계한다. 10개 센터는 고려대학교의료원, 강원대학교병원, 한림대학교 춘천성심병원, 아이센스, 베이글랩스, 휴레이포지티브, 굿닥, 대한청각학회, 케이웨더, 헬스맥스 등이다.

박종욱 LG유플러스 최고전략책임자(CSO)는 "중소기업·스타트업 등이 고객가치를 높이기 위해 데이터를 활용할 수 있도록 적극 지원할 예정"이라며 "향후 일회성이 아닌 지속적으로 확보가능한 체계를 구축해 주요 헬스 사업자들과의 공동 사업 모델도 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr