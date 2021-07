아난티, 300억 규모 CB 발행 결정…"신사업 투자"

[아시아경제 문혜원 기자] 아난티 아난티 025980 | 코스닥 증권정보 현재가 8,950 전일대비 130 등락률 -1.43% 거래량 959,034 전일가 9,080 2021.07.21 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정"윤석열"에 이어, "이준석" 관련株 지금 잡아야 오릅니다정부 선정! ‘백신” 국책과제 주관기업! 주가 고공행진 close 는 300억원 규모의 5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다고 21일 공시했다.

CB 발행 대상은 미래에셋캐피탈, 한국투자증권(르네상스 펀드), BNK투자증권, 리딩투자증권, NH투자증권(에이원펀드) 등이다.

표면이자율은 없고, 만기이자율은 1%다. 전환가액은 9542원으로 전환비율은 100%다. 사채만기일은 오는 2024년 7월 28일이다. 전환대상은 아난티 보통주이며 주식수는 314만3994주다. 전환청구기간은 2022년 7월 28일부터 2024년 6월 28일까지다.

