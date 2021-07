삼성증권, 업계 첫 '초고액자산가 100조·법인고객 100조' 자산 달성

[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 43,800 전일대비 50 등락률 -0.11% 거래량 109,688 전일가 43,850 2021.07.21 12:44 장중(20분지연) 관련기사 증권株, 2분기 실적 괜찮다는데 주가는 '비실비실'삼성증권, 'ISO 14001' 획득..."환경경영체제 구축"투캉스의 계절...태양보다 뜨거운 서머랠리 치얼스 close 은 업계 최초로 30억원 이상 자산 개인 고객(SNI)과 법인 고객 예탁 자산이 각각 100조원을 돌파하면서 업계 최초 100·100 클럽을 달성했다고 21일 밝혔다.

지난 6월 말 기준 초고액자산가와 법인고객의 자산금액을 자세히 살펴보면 6월말 기준 삼성증권의 30억원 이상 초고액 자산가 잔고는 108조5000억원, 법인 고객의 자산은 100조3000억원을 기록했다. 법인고객 자산 규모는 삼성 관계사가 예탁한 자산은 제외했다. 삼성증권 관계자는 "어느 회사도 이룬 적이 없었던 개인영업과 법인영업 모두에서 자산 100조원을 달성했다"며 "2019년부터 시작된 초저금리 시대로 인한 '머니무브'의 결과"라고 설명했다.

2019년 말 기준 30억원 이상 고액 자산가와 법인 고객의 자산은 각각 69조1000억원과 67조6000억원대에 머물렀지만 2년 반만에 50% 수준이 증가하며 100조원을 돌파했다. 고객 수도 각각 66%, 10.1%씩 늘어나 자산가 3310명, 법인 수 4만7526곳이 됐다. 인당 평균 자산 기준으로는 고액 자산가는 1인당 327조9000억원을, 법인 고객별로는 20조9000억원을 삼성증권에 예탁하고 있었다.

초고액자산가의 경우 2019년 이후 예탁한 금융자산 기준 50억원 이상 100억원 이하의 고객수가 가장 큰 폭(74.7%)으로 늘었다. 연령대로는 60대 이상이 56.3%로 가장 많았고 50대와 40대가 각각 24.7%와 12.5%로 그 뒤를 이었다. 이는 투자자들이 본업과 투자 등을 통해 생애 전 주기에 걸쳐 부를 쌓아가는 특성을 그대로 반영한 것으로 보인다. 성별로는 남성이 15%, 여성이 19.6% 늘었다.

수익률 측면에서는 2019년부터 올 상반기까지의 매년 말 잔고수익률을 산술 평균한 연평균 수익률이 12.8%로 꾸준히 두 자리수를 유지했다. 법인의 경우도 2019년 이후 잔고수익률 산술평균이 연3.6%로 시중금리를 크게 웃돈 것으로 나타났다.

특히 해외주식의 경우 2019년 대비 고액 자산가는 258.4%, 법인고객은 192.7% 급증했다. 지난 몇년간 해외주식을 통한 글로벌 포트폴리오 구축에 대한 공감대가 크게 높아진 덕분이다.

국내 주식투자 종목의 경우 고액 자산가와 법인들의 올해 상반기 기준 매수 상위 10개 종목 중 7개가 중복됐다. 삼성전자, NAVER, 카카오, SK하이닉스, 현대차, SK이노베이션, KODEX 200 등 대형 우량주로 손꼽히는 종목들이 대부분이었다. 반면 지난해 6월 말 기준 고액 자산가와 법인의 매수 상위 종목 중 다수 편입됐던 레버리지, 인버스2X 등 변동성을 활용해 수익을 거두는 ETF(상장지수펀드)류의 편입 비율은 올해 상반기 들어 크게 줄어들었다.

삼성증권은 고액 자산가와 법인고객 투자 활성화를 위해 맞춤형 특화서비스를 제공하고 있다. 지난해 7월 삼성증권은 업계최초로 금융 자산 1000억원 이상 자산가들 대상으로한 업계 최초의 투자 파트너급 자산관리 서비스 '패밀리오피스'를 시작했다. 패밀리 오피스 계약은 1년만에 60여건이 체결, 10조원이 넘는 자산이 유입됐다.

법인 고객은 법인 맞춤형 금융서비스인 '법인 고객 토탈 솔루션'이 큰 역할을 했다. '법인 고객 토탈 솔루션'은 본사의 법인컨설팅팀을 중심으로 자금조달, 인수합병 등 기업들에게 제공하는 다양한 재무적 솔루션을 제공하는 서비스다. 자금조달과 운용, 기업설명회와 주총 운영지원, 연금서비스까지 법인에서 필요한 모든 '특화 금융 서비스'를 제공한다.

중견·대기업을 대상으로 진행되는 CEO(최고경영자)·CFO(최고재무관리자) 포럼, 후계 경영자를 위한 넥스트 CEO포럼, 중견·중소 기업을 대상으로 최신경영정보를 제공하는 '언택트 서밋'과 같은 커뮤니티 서비스도 제공 중이다.

사재훈삼성증권 채널영업부문장(부사장)은 "고액 자산가와 법인고객은 회사와 함께 성장하는 파트너라 할 수 있어 100조·100조 달성 의미가 특별하다"며 "고객들께 더 큰 만족을 드릴 수 있도록 업계와 시장을 이끄는 서비스를 지속적으로 개발할 것"이라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr