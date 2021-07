LG유플러스, '일상비일상의틈' 인디언 콘셉트 전시 오픈

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,750 전일대비 50 등락률 -0.34% 거래량 977,675 전일가 14,800 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 5G순항에 마케팅 부담↓…통신사 2Q 실적 '맑음'[클릭 e종목] "LG유플러스, 유무선 고른 성장 지속 전망"LG전자, 스마트폰 인력 3300명 전환배치…AI·전장 미래사업 힘실어 close 는 서울 강남 복합문화공간 ‘일상비일상의틈(이하 틈)’에서 오는 29일까지 인디언 콘셉트의 전시팝업을 선보인다고 18일 밝혔다.

전시장 1층 3개 벽면에 설치된 대형 스크린월에 미국 관광지인 ‘앤텔로프캐니언(4대 캐니언 중 하나)’의 이미지를 띄워 실제 현장의 분위기를 연출했다. 원주민 원형 천막인 ‘위그암’ 텐트 등 인디언을 연상시키는 소품을 접목해 이국적인 감성을 담았다.

또한 LG전자가 새롭게 선보인 무선 프라이빗 스크린 TV인 ‘LG 스탠바이미(StandbyME)’와의 콜라보 전시를 통해 방문 고객이 이국적 분위기에서 휴식을 즐기며 자연스럽게 제품을 체험할 수 있도록 ▲인디언 랜선파티 ▲인디언 공방 ▲인디언 뮤비 & 뮤직 스페이스 등 다양한 프로그램도 준비했다.

인디언 랜선파티는 위그암 텐트 내부에 설치된 LG스탠바이미를 이용해 화상통화를 하는 프로그램이다. NFC 기능을 활용해 터치 한 번으로 간편하게 스마트폰을 연동하고 대형화면을 통해 가족, 연인과 화상통화를 하며 제품 편의성을 경험할 수 있다.

또 LG스탠바이미로 인디언 소품 제작 영상을 보며 마크라메 마스크 스트랩을 직접 만들어 볼 수 있는 인디언 공방 공간도 마련했다. 캠핑 체어가 마련된 인디언 뮤비 & 뮤직 스페이스 존에서는 편한 자세로 넷플릭스, 유튜브 등 OTT 콘텐츠를 즐기는 것은 물론, 블루투스 기능을 통해 음악 감상도 가능하다.

전시 기간인 오는 29일까지 LG스탠바이미 체험 사진을 인스타그램에 필수 해시태그(#일상비일상의틈, #LG스탠바이미, # LGStanbyme)와 함께 업로드한 후 현장 스태프에게 보여주면 인디언 패턴 티코스터(컵받침)를 선착순 일 30명에게 즉시 증정하는 이벤트도 진행한다.

장준영 LG유플러스 CX마케팅담당은 “본격적인 여름휴가 시즌 멀리 떠나지 못하는 고객들에게 일상 속 비일상적인 경험을 즐길 수 있도록 전시를 기획했다”며 “앞으로도 고객들이 틈에서 특별한 경험을 할 수 있도록 다양한 기업들과 협업을 이어날갈 것”이라고 말했다.

