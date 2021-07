[아시아경제 이민우 기자] 위지트 위지트 036090 | 코스닥 증권정보 현재가 1,330 전일대비 25 등락률 -1.85% 거래량 6,925,688 전일가 1,355 2021.07.16 15:19 장중(20분지연) 관련기사 신기술로 세상을 바꾼다! '이 종목'이 뜰 수밖에 없는 이유 당신의 계좌를 뜨겁게 해줄 초특급 유망주들“어서 빨리 가져가세요! 좋은 정보 오래 안 갑니다” close 는 현금 유동성 확보를 위해 97억원 상당의 중국 LCD장비부품 제조업체 합비미예광저노가기유한공사의 지분을 처분하기로 결정했다고 16일 공시했다. 처분 예정일은 오는 10월14일이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr