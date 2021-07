미래에셋증권, 업계 유일 ‘기업 주식 매입 성과보수 업무 지원 서비스' 제공

[아시아경제 송화정 기자] 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 9,200 전일대비 70 등락률 -0.76% 거래량 206,159 전일가 9,270 2021.07.16 10:19 장중(20분지연) 관련기사 증권사 '퇴직연금 계열사 몰아주기' 여전미래에셋증권, 미국 나스닥 '클로징 벨' 타종 행사 진행현대차證도 제쳤다...미래에셋, 퇴직연금 '적립금킹' close 은 증권업계에서 유일하게 '주식 매입 성과보수 업무 지원 서비스'를 제공하고 있다고 16일 밝혔다.

주식 매입 성과보수제도는 법인의 임직원이 자사주를 사서 6개월 이상 보유하면 회사에서 매입 금액의 일정 비율을 현금(성과보수)으로 지원하는 제도를 말한다.

현재 다양한 기업에서 '주식 매입 리워드 프로그램' 혹은 '주식 매입 성과보수 보상제도'라는 명칭으로 실시하고 있는 서비스로, 미래에셋증권은 이 프로그램을 운영하기 위한 모든 지원 서비스를 증권사 중 유일하게 제공하고 있다.

해당 서비스는 법인 기업이 약속한 기간까지 자사주를 보유한 임직원의 잔고 내역과 매입 금액을 미래에셋증권이 법인에게 직접 전달함으로써 임직원 개개인이 회사에 제출해야 하는 번거로움을 해소했으며 법인은 임직원에게 매입 금액의 일정 비율을 성과 보수로 지급만 하면 된다.

주식 매입 리워드 프로그램은 임직원들의 자발적인 참여를 통해 성장을 위한 기업목표 달성이나 기업문화 정착을 통해 생산성을 높이는 효과를 기대할 수 있으며 임직원의 자사주 매수로 거래량 제고, 주가 안정 효과, 우호지분 확대 효과를 기대할 수 있다는 점에서 기업들의 관심이 점점 높아지고 있다.

특히 회사의 미래를 긍정적으로 보고 법인의 주식을 매입하는 구성원들에게 성장의 가치를 함께 나누고 새로운 직원 복지 방안을 찾고 있는 기업이나 경영권 안정이 필요한 회사에 좋은 대안책이 될 수 있어 향후 많은 법인들이 도입을 할 것으로 예상하고 있다.

미래에셋증권이 주식 매입 성과보수 업무 지원 서비스를 제공하고 있는 네이버나 현대중공업지주의 경우 해당 기업의 주가가 성과보수 지급 시기에 50~100%까지 상승하면서 기업은 임직원과 성장을 함께 공유하는 기업문화를 정착시킬 수 있고 임직원은 주가 상승에 대한 시세차익 기대는 물론 성과보수까지 함께 받을 수 있다는 점에서 양쪽 모두 높은 만족도를 보였다.

한편 미래에셋증권 디지털고객케어센터는 주식 매입 리워드 프로그램에 참여한 기업들을 위해 비대면으로 손쉽게 계좌개설을 하고 신청 절차 등의 모든 과정을 온라인에서 처리 할 수 있도록 시스템을 구축해 놨다. 또한 평생 수수료 우대 혜택뿐만 아니라 추가 우대 혜택도 제공할 예정이다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr