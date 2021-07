부산 수돗물 ‘디자인’해줄 분? ‘순수365’ 홍보디자인 공모전

‘믿을 수 있는 부산의 수돗물’ 주제



7월 19일?9월 6일 온라인 접수

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산의 공공 브랜드 수돗물인 ‘순수365’의 디자인 공모전이 열린다.

부산시 상수도사업본부는 시민이 직접 제작한 홍보디자인으로 부산의 수돗물인 ‘순수365’에 대한 관심을 높이기 위해 홍보디자인 공모전을 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 공모전 주제는 ‘믿을 수 있는 부산의 수돗물 순수365이다. ▲전국 최초 고도정수처리 시설 도입, 세계 최고 수준의 수질연구기관 보유, 엄격한 수질관리 등 ‘순수365’의 우수성과 안전성을 알리고 ▲수돗물에 대한 막연한 불안감을 해소해 수돗물 음용률을 높일 수 있는 작품을 꼽는다.

응모자격에 제한 없이 개인이나 단체가 참가할 수 있으며, 7월 19일 오전 9시부터 9월 6일 오후 6시까지 가로 21㎝×세로 30.6㎝, 4도로 제작된 JPG 파일을 상수도사업본부 홈페이지를 통해 온라인으로 제출하면 된다.

당선작은 심사를 거쳐 오는 9월 중 결정될 예정이다. 대상 1점, 우수 2점, 장려 5점 등 총 8점으로, 각 200만원, 100만원, 40만원의 시상금도 지급된다.

박수생 부산시상수도사업본부장은 “부산시 수돗물의 우수성과 안전성을 널리 알릴 홍보자료로 활용하기 위해 공모전을 연다”고 말했다.

