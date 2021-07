삼성미래기술육성사업, AI·암호 시스템 등 12개 과제에 연구비 152억 지원

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,800 전일대비 300 등락률 +0.38% 거래량 3,314,560 전일가 79,500 2021.07.15 10:15 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수세에 상승 출발잠잠했던 코스피…낙폭 줄이며 3260대 마감코로나에 발목잡힌 삼성 호찌민 공장…가동중단 명령에 집단감염까지(종합) close 는 2021년 '삼성미래기술육성사업' 지정테마 연구지원 과제 12개에 연구비 총 152억1000만원을 지원한다고 15일 밝혔다.

올해 지정테마 연구지원 과제로 ▲어드밴스드 인공지능(AI) ▲차세대 암호 시스템 ▲B(Beyond)5G&6G ▲로봇 ▲차세대 디스플레이 ▲반도체 소자 및 공정 등 총 6개 분야에서 12개를 선정했다.

이 가운데 차세대 암호 시스템과 어드밴스드 AI가 지정테마로 새롭게 선정됐다. 삼성전자는 다양한 과학 기술 분야의 석학, 전문가들과 국가적 기술 개발의 필요성, 중장기 기술 발전 방향 등을 논의해 미래 유망 과학기술 분야를 지정테마로 선정하고 있다.



어드밴스드 AI·차세대 암호 시스템 분야 신규 선정

어드밴스드 AI분야에서는 황도식 연세대 전기전자공학부 교수의 '순환 추론형 인공지능-자기 질의 응답 기반 자동 의료 진단 기술' 등 총 2개 과제가 선정됐다.

황 교수는 질병 진단시 활용되는 CT, MRI, 엑스레이, 초음파 등과 같은 다양한 데이터를 종합적으로 활용해 AI가 스스로 질문과 답변을 만드는 과정을 반복하는 딥러닝 모델을 개발할 계획이다.

삼성전자는 "전문의의 진료 과정을 정교하게 모방하는 것을 목표로 하는 이번 연구가 실제 의료 현장에 적용된다면 질병 진단의 정확성을 높일 것으로 기대된다"고 전했다.

차세대 암호 시스템 분야에서는 송용수 서울대 컴퓨터공학부 교수의 '다자간 근사계산 암호 원천기술 개발' 과제가 선정됐다. 이는 클라우드 안에 보관된 민감한 자료의 비밀성을 유지하면서 데이터 분석이 가능한 기술이다.

로봇 분야에서는 김민구 인하대 정보통신공학과 교수의 '동적 질량중심을 가지며 변형 가능한 물체를 인간 수준으로 조작하기 위한 시-촉각 인식 기술' 과제가 선정됐다. 이는 시각과 촉각 정보를 융합해 로봇이 인간 수준으로 물체를 다룰 수 있게 하는 기술 개발을 목표로 하는 과제다.

차세대 디스플레이 분야에서는 최수석 포스텍 전자전기공학과 교수의 홀로그램 구현을 위한 광원 기술의 일환인 '파장 조절이 가능한 페로브스카이트 나노결정 기반 화소 배열형 키랄 레이저(Chiral Laser) 연구'와 정권범 동국대 물리반도체과학부 교수의 '초고해상도 PPI 디스플레이용 트랜지스터 소자의 인라인 모니터링을 위한 결함 이미징 기술 개발' 등 4개 과제가 각각 뽑혔다.

삼성미래기술육성사업에 1조5000억원 출연

삼성미래기술육성사업은 우리나라의 미래를 책임질 과학기술 육성·지원을 목표로 삼성전자가 2013년부터 1조5000억원을 출연해 시행하고 있는 연구 지원 공익사업이다.

매년 상·하반기에는 각각 기초과학, 소재, ICT 분야에서 지원할 과제를 선정하고 1년에 한 번 실시하는 '지정테마 과제 공모'를 통해 국가적으로 필요한 미래 기술분야를 지정해 해당 연구를 뒷받침하고 있다. 2014년부터 지정테마 과제를 선정해 올해까지 총 103건의 연구 과제에 1059억3000만원을 지원했다.

이 사업은 연구자들이 도전적인 연구를 할 수 있도록 목표를 달성하지 못하더라도 책임을 묻지 않고, 실패 원인을 지식 자산으로 활용하도록 하는 것이 특징이다.

연구 책임자가 연구 성과와 주요 이슈를 설명하고, 참석 연구자들과의 토론을 통해 새로운 아이디어를 얻는 '애뉴얼 포럼', 연구 성과의 산업 활용도를 높이기 위한 연구개발(R&D) 교류회, 활용도가 높은 특허 출원을 지원하는 지식재산(IP) 멘토링 등 다양한 프로그램도 운영하고 있다.

삼성전자는 이번에 발표한 연구과제를 포함해 지금까지 기초과학 분야 229개, 소재 분야 224개, ICT 분야 229개 등 총 682개 연구과제에 연구비 8865억원을 집행했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr