[아시아경제 공병선 기자] 엠투엔 엠투엔 033310 | 코스닥 증권정보 현재가 19,350 전일대비 50 등락률 -0.26% 거래량 258,541 전일가 19,400 2021.07.14 15:30 장마감 관련기사 엠투엔, 신라젠 인수결정…600억원에 합병신라젠, 600억원 규모 유상증자 결정신라젠, 엠투엔과 TFT…"경영정상화·본계약 체결 추진" close 은 신라젠 신라젠 215600 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,100 2021.07.14 15:30 장마감 관련기사 신라젠-엠투엔, 운영자금 추가 확보 결의…"추가 400억원 투입"[e공시 눈에 띄네]코스닥-24일신라젠-엠투엔, 600억원 규모 유상증자 본계약 체결 close 유상증자 참여 목적으로 594억원 규모 단기 차입을 결정했다고 14일 공시했다.

이는 자기자본 대비 91.5% 규모다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr