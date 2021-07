이즈미디어, 스튜디오산타클로스 콘텐츠 IP 확보… “스타부터 OTT까지”

[아시아경제 장효원 기자] 이즈미디어 이즈미디어 181340 | 코스닥 증권정보 현재가 22,000 전일대비 500 등락률 -2.22% 거래량 100,610 전일가 22,500 2021.07.09 14:23 장중(20분지연) 관련기사 이즈미디어, 홈쇼핑 통한 유통업 진출…"안정적 매출 발생"이즈미디어, 30억원 출자 NFT 전문법인 설립…“NFT 플랫폼 속도”이즈미디어, 자사주 20억원 취득…“신사업 자신감 및 주주가치 제고” close 는 9일 종합 엔터테인먼트 기업 스튜디오산타클로스 스튜디오산타클로스 204630 | 코스닥 증권정보 현재가 3,085 전일대비 165 등락률 -5.08% 거래량 510,860 전일가 3,250 2021.07.09 14:22 장중(20분지연) 관련기사 스튜디오산타클로스, 소속 배우 출연 넷플릭스 영화 제작 확정스튜디오산타클로스 “넥스턴바이오사이언스 투자 평가이익 340억”스튜디오산타클로스, 영화 ‘캐시트럭’ 박스오피스 3위 수성… “코로나19에도 흥행” close 와 콘텐츠 IP(지적재산) 확보를 위한 전략적 업무협약(MOA)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약으로 이즈미디어는 스튜디오산타클로스의 자체 콘텐츠 및 IP를 확보하고 NFT(대체불가토큰) 분야에서 활용할 예정이다. 특히 소속 연예인과 관련된 NFT 콘텐츠, 제작 드라마·영화, 음반, 방송채널 등 다양한 분야에서 경쟁력 있는 NFT를 제작해 양사의 매출 성장을 이끈다는 전략이다.

스튜디오산타클로스는 2005년 심엔터테인먼트로 설립된 기업이다. 연예 매니지먼트와 드라마, 영화, 웹툰 등 콘텐츠 제작을 주력으로 사업을 영위한다. 소속 연예인은 주원, 김윤석, 수애, 유해진 등 총 약 60명에 달한다.

제작 드라마로는 2015년 SBS 가면을 시작으로 SBS 엽기적인 그녀, MBC 운빨로맨스, MBC 군주, 20세기 소년소녀 등이 있다. 최근 글로벌 OTT(인터넷동영상서비스) 드라마 제작까지 진출해 올해 배우 한소희, 안보현 등이 출연하는 넷플릭스 오리지널 드라마 ‘언더커버’ 제작도 마쳤다.

이즈미디어 관계자는 “블록체인 기반 신사업 준비를 착실하게 마치고 IOK, 스튜디오산타클로스 등 콘텐츠 확보를 계획대로 진행 중”이라며 “추가 협력관계 구축 역시 급물살을 타기 시작해 빠른 시일 내 다양한 기업의 IP를 확보할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이어 “초기 단계인 NFT 시장을 분야 전문가들과 함께 발 빠르게 파악하고 과감하게 투자해 얻은 성과”라며 “국내 기업들과의 협업을 시작으로 글로벌 NFT 시장까지 선도할 계획”이라고 강조했다.

