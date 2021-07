[아시아경제 최대열 기자] 삼성제약 삼성제약 001360 | 코스피 증권정보 현재가 7,470 전일대비 1,120 등락률 -13.04% 거래량 17,390,199 전일가 8,590 2021.07.08 15:30 장마감 관련기사 갑니다! 제2의 진원생명과학![e공시 눈에 띄네] 코스피-23일“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 은 8일 경인지방식품의약품안전청의 의약품등 회수명령에 따라 게라민주·모아렉스주·콤비신주·콤비신주3그램·콤비신주4.5그램을 회수키로 했다고 공시했다. 이들 제품의 지난해 매출은 79억5000만원 정도다.

