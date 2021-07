[아시아경제 장효원 기자] 금호에이치티 금호에이치티 214330 | 코스피 증권정보 현재가 2,550 전일대비 120 등락률 +4.94% 거래량 15,090,823 전일가 2,430 2021.07.08 13:44 장중(20분지연) 관련기사 4차 대유행 돌입! ‘언택트株’ 다시 시작합니다[특징주] 금호에이치티, 코로나19 재확산에 항체진단키트 美FDA 신청 부각 '강세'5월 시작부터 시장 휩쓸 “삼성-LG” 관련 빅 호재! 딱! 말씀드립니다 close 가 강세다. 코로나19 델타변이 바이러스가 재확산되는 가운데 합병 예정인 다이노나와 삼성바이오로직스의 CDMO 체결이 부각된 것으로 풀이된다.

8일 오후 1시37분 현재 금호에이치티는 3.91% 오른 2525원에 거래 중이다.

앞서 다이노나는 삼성바이오로직스와 코로나19 항체 치료제 신물질 ‘DNP-019’의 CDMO를 체결한 바 있다.

또한 다이노나는 식품의약품안전처로부터 코로나19 항체 신속진단키트(RDT) 수출 허가를 획득했으며 미국 식품의약국(FDA) 등 주요 국가의 긴급사용도 신청한 상태다.

금호에이치티는 오는 9월 17일 주주총회를 열고 '다이노나'와 합병 승인을 추진할 예정이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr