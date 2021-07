셀트리온 "렉키로나, 동물실험서 브라질 '감마' 변이에 효능 확인"

"델타 변이 동물 효능시험 결과도 이달 중 확보 예정"

[아시아경제 김지희 기자] 셀트리온은 코로나19 항체치료제 렉키로나의 브라질 '감마' 변이 바이러스(P.2)에 대한 동물효능시험 결과 유효성을 확인했다고 5일 밝혔다.

셀트리온은 브라질 '감마' 변이에 대해 코로나19에 감염된 실험용 쥐 55마리를 대상으로 렉키로나를 투입했다. 그 결과 약물을 투입하지 않은 대조군에 비해 바이러스 역가가 크게 감소하고 체중 감소 방어 등 임상적 개선 효과를 확인했다.

특히 사람 치료 용량 대비 낮은 용량을 투여하는 경우에도 바이러스 제거 효능이 입증됐으며, 실험용 쥐의 생존율에서도 렉키로나 투여군은 100%인 반면 대조군은 0%로 나타났다.

이는 앞서 진행한 남아공 ‘베타’ 변이에 대한 페럿 및 실험용 쥐 대상 시험 결과와 일치하는 일관성 있는 결과라는 게 회사측 설명이다. 비록 베타 및 감마 변이에 대해 세포수준 중화능이 낮아지더라도 임상 과정보다 16배 낮은 도스에서도 생체 내에서 충분한 치료 효능이 발휘된다는 점에서 큰 의미를 찾을 수 있다는 것이다.

셀트리온은 공신력 있는 국내외 기관과 협력해 각종 변이 바이러스를 대상으로 렉키로나의 세포수준 중화능 및 동물효능시험을 향후에도 지속할 계획이다. 현재 진행 중인 인도발 ‘델타’ 변이에 대해서도 이달 내 동물효능시험 결과를 확보할 예정이다.

렉키로나는 이미 초기 변이주 6종(S,L,V,G,GH,GR)과 영국(B.1.1.7), 인도(B.1.167), 캘리포니아(B.1.427·429), 나이지리아(B.1.525), 뉴욕(B.1.526), 브라질(P.1) 변이에 대해서는 세포수준 단계에서 강한 중화능을 가진 것으로 확인된 바 있다.

셀트리온 관계자는 "각종 변이 바이러스에 대한 렉키로나의 치료효과가 동물시험을 통해 속속 입증되고 있다"며 "최근 우려가 높아지고 있는 ‘델타’ 변이에 대해서도 긍정적 동물시험 결과를 기대하고 있다"고 말했다.

