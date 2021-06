엘브이엠씨홀딩스, 캄보디아 정부와 ‘청소차’ 공급 협약 체결

[아시아경제 유현석 기자] 엘브이엠씨홀딩스 엘브이엠씨홀딩스 900140 | 코스피 증권정보 현재가 3,895 전일대비 145 등락률 +3.87% 거래량 200,811 전일가 3,750 2021.07.01 09:23 장중(20분지연) 관련기사 엘브이엠씨홀딩스, 미얀마 신차판매 정상화 …"지난달 판매량 급증"엘브이엠씨홀딩스 "베트남 법인, 실적개선에 힘입어 자회사 연결 편입"엘브이엠씨홀딩스 "코라오디벨로핑, 2020년 라오스 우수납세자 선정" close 는 지난달 29일 캄보디아 환경부와 청소차 우선 공급대상자로 선정돼 협약을 체결했다고 1일 밝혔다.

지난달 29일 프놈펜에서 진행된 행사에는 캄보디아 환경부 차관 H.E Heng Nareth, 국장 H.E Chea Sina, 엘브이엠씨홀딩스 캄보디아 법인장 Ms. Kunthea, 이해춘 최고운영책임자 등 각 계 주요인사들이 참석했다.

그 동안 캄보디아는 청소차량 운행을 민간 기업에 위탁하여 도시환경을 관리했다. 대부분 중고차량 위주로 수입하고 수량이 절대적으로 부족하여 많은 문제점들이 있었다. 앞으로 환경부가 주축이 되어 직접 청소차량을 관리 및 운영할 계획이며 이에 비공개 입찰 방식으로 진행된 비딩에서 엘브이엠씨홀딩스와 마지막까지 ISUZU사와 경합하며 최종적으로 우선 공급권을 획득했다.

수도인 프놈펜을 시작으로 연차적으로 지방, 중소도시까지 확대할 계획이다. 1차로 정부와 논의된 수량은 진개덤프 237대, 압축 진개차 988대, 후크암 트럭 79대 등이다.

이 날 협약식 이후, 공급하기로 협의된 샘플트럭 각 1대씩 환경부에 인도됐다. 차량을 시승한 H.E Heng Nareth 차관 및 정부관계자들은 디자인과 성능 모두에서 만족감을 나타냈다는 것이 회사 측의 설명이다.

회사 관계자는 “이번 캄보디아 정부가 엘브엠씨홀딩스를 우선 협상 대상자로 선정한 것은, 엘브엠씨홀딩스가 인도차이나 반도 각 국가에서 자동차 사업으로 전문성을 인정받아온 결과"라며 "품질은 물론이고 특히, AS 및 부품공급에도 신경을 써서 캄보디아 정부가 계획하고 있는 전기 오토바이 및 3륜, 4륜차 관련 프로젝트에도 우선권을 획득할 수 있도록 적극 노력할 계획"이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr