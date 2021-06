류덕희 경동제약 창업주 퇴임… 류기성 대표 단독 체제

[아시아경제 이춘희 기자] 경동제약 경동제약 011040 | 코스닥 증권정보 현재가 11,250 전일대비 100 등락률 -0.88% 거래량 94,200 전일가 11,350 2021.06.30 15:01 장중(20분지연) 관련기사 경동제약, 26억원 규모 자사주 취득 결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일경동제약, 코로나19(덱사메타손) 테마 상승세에 5.16% ↑ close 창업주 류덕희 회장이 30일자로 경영 일선에서 물러난다. 앞으로 경동제약은 류기성 부회장이 단독 대표로 이끈다.

류덕희 회장은 1975년 9월 경동제약의 전신인 유일상사를 설립했다. 이듬해 경동제약으로 사명을 바꿔 46년 간 회사를 이끌어왔다. 치료제 전문 제조 업체로 출발한 경동제약은 수입에 의존하던 여러 의약품의 합성법과 신제형을 국내 기술로 개발·생산해 왔다.

회사의 성장 과정에서 류 회장은 나눔 경영도 적극 강조했다. 회사 창립 초기부터 현재까지 누적 기부액은 약 361억원에 이른다. 류 회장은 이외에도 한국제약협동조합 이사장, 중소기업 협동조합중앙회 부회장, 한국제약협회 이사장 등을 맡아 제약산업 발전에도 힘썼다.

경동제약 관계자는 “류 회장이 경영 일선에서는 물러나지만 퇴임 후에도 명예회장으로서 회사 경영 전반에 꾸준히 관심을 두고 필요에 따라 적극적으로 자문에 응할 것”이라고 전했다.

앞으로 회사를 홀로 이끌게 된 류기성 대표이사는 2006년 경동제약에 입사해 경영전략본부 본부장을 거치면서 개발·마케팅·수출입 등의 업무를 관리해 왔다. 2011년에는 대표이사로 취임해 의약품 개발 및 판매와 성장 전략을 수립하고, 생산본부 및 연구개발(R&D) 센터장으로 업무 영역을 확대하는 등 모든 분야를 두루 거치며 경험을 쌓아왔다.

