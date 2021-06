이낙연, 후보 단일화에 "생각 비슷하다면 연대할 수 있어…나도 해당"

29일, 민주당 대선 예비후보 등록 마친 이낙연

"상처받은 공정을 다시 세우겠다"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대권주자인 이낙연 전 대표가 후보 단일화에 대해 "생각이 비슷한 사람들끼리 연대한다는 것은 바람직한 일"이라고 말했다.

29일 이 전 대표는 SBS 라디오 인터뷰에서 단일화에 대한 생각을 묻는 사회자 질문에 "제4기 민주정부를 세우자는 데에 뜻을 같이 하는 분들이라면 연대할 수 있다고 생각한다"면서 "당연히 나에게도 해당되는 문제"라고 밝혔다.

다만 '반(反) 이재명 연대' 가능성에는 "그런 목표를 갖기야 하겠느냐"고 했다.

문재인 정부에 대한 잘한 점과 아쉬운 점을 하나씩 꼽아달라는 질문엔 "국가 위상이 획기적으로 높아진 것은 높이 평가하나 몇몇 인사의 실패, 부동산 문제는 아쉽다"고 말했다.

이날 대권 도전을 선언한 윤 전 검찰총장에 대해선 "평생 검사만 하셨는데 그런 제한된 경험을 가지고 국정을 다 하실 수 있을까"라고 언급했다. 또한 '윤석열 X파일' 논란과 관련해 "본 적은 없으나 일반론적으로 자기가 조사 대상이 되는 일이 없다가 처음으로 조사 대상이 된 것"이라며 "모든 것이 드러나게 될 것"이라고 말했다.

이 전 대표는 이날 민주당 대선 예비후보 등록을 완료했다.

이 전 대표는 "경선 대장정의 첫 발을 내디디며 가슴이 떨리고 벅차오른다"고 말했다. 이어 페이스북과 트위터를 통해 "정치를 시작할 때부터 정치인의 가장 큰 책무는 국민의 아픔을 치유하고, 국민께 희망을 드리는 것이라고 생각했다"며 "그 일을 제가 하겠다. 힘겨운 국민과 청년을 따뜻하게 보살피고, 상처받은 공정을 다시 세우겠다"고 밝혔다.

그는 특히 "김대중, 노무현, 문재인 대통령님을 이어 4기 민주정부를 출범시키겠다. 자랑스러운 대한민국을 만들겠다"고 강조했다.

이 전 대표는 '내 삶을 지켜주는 나라'를 대선 슬로건이자 국가비전으로 정하고, 이를 실현하기 위한 두 가지 핵심 정책으로 신복지와 중산층경제론을 제시했다. 이 전 대표는 내달 5일 공식 출마선언을 할 예정이다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr