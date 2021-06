[아시아경제 이민우 기자] 케이씨티 케이씨티 089150 | 코스닥 증권정보 현재가 9,250 전일대비 30 등락률 -0.32% 거래량 155,801 전일가 9,280 2021.06.29 14:27 장중(20분지연) 관련기사 제2의 HMM, 또 올라갑니다대규모 계약 체결, 글로벌 1위! 국내 배터리 3사 “주가 상승” 최대 수혜주삼성전자 내 점유율 독보적 1위! 이재용 사면되면 최고가 찍는다! close 는 주식회사 동행복권과 32억원 규모의 온라인(로또)복권 단말기 공급 계약을 체결했다고 29일 공시했다. 이는 지난해 매출액의 15.58%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr