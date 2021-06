[아시아경제 유현석 기자] 한국정보인증 한국정보인증 053300 | 코스닥 증권정보 현재가 8,370 전일대비 20 등락률 +0.24% 거래량 1,256,049 전일가 8,350 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 제가 말씀드렸습니다. “삼성-LG” 역대급 동맹!! 마지막 남은 수혜株“삼성전자” 주가 상승의 이유! ‘이것’ 자체가 다르다.한국정보인증, 주가 8210원 (-4.53%)… 게시판 '북적' close 은 미래테크놀로지 미래테크놀로지 213090 | 코스닥 증권정보 현재가 14,750 전일대비 300 등락률 -1.99% 거래량 62,633 전일가 15,050 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 미래테크놀로지, 국민은행과 49억 규모 OTP 공급계약미래테크놀로지, 보안주(정보) 테마 상승세에 4.99% ↑ close 를 흡수합병키로 결정했다고 28일 공시했다. 합병비율은 1 대 1.7336545이다. 합병기일은 오는 9월15일이다.

신주의 상장예정일은 오는 10월1이다. 합병목적은 합병으로 인한 시너지 효과의 극대화를 통해 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr