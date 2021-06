[아시아경제 유현석 기자] 지유온 지유온 111820 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,470 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-26일지와이커머스, 자회사 뉴카카·삼원트레이드 흡수합병 결정지와이커머스, 중고차판매업체 뉴카카 34억에 인수 close 은 김동은 대표의 사임으로 인해 이흥재 단독 대표체제로 변경된다고 28일 공시했다.

