씨에스윈드, 터키 자회사 주식 329억에 취득

씨에스윈드는 터키의 풍력발전타워 제조, 판매 자회사(CS Wind Turkey KULE IMALATI AS.)의 주식 2억5236만1324주를 약 329억원에 취득한다고 25일 공시했다.

주식 취득 뒤 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 다음달 31일이다.

씨에스윈드는 "풍력발전타워 생산량 확대를 위한 설비 증설투자"라고 밝혔다.

