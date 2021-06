미술 대중화 브랜드 위아트, 박기웅 작가와 총 14점 작품 독점계약 완료

국내 1위 미술 브랜드 위아트에서 배우이자 그림작가로 활동하고 있는 박기웅 작가의 작품을 대중들에게 선보인다.

현재 위아트에서는 대중들에게 영향력 있고 예술 분야에서 뛰어난 두각을 나타내는 스타작가들의 작품을 선정하여 아트 에디션으로 선보이고 있으며, 올해 한국 회화의 위상전 k 아트상을 수상하며 작품성을 인정받은 박기웅 작가의 작품 14점을 단독으로 출시하여 예술계의 주목을 받고 있다.

위아트의 아트 에디션은 회화, 일러스트, 동양화, 팝아트 등 폭넓은 시각예술 분야의 역량 있는 작가들의 작품을 대중들에게 한정된 수량만 판매하는 리미티드 에디션으로 현재 한국의 피카소라 불리는 김환기, 배우이자 감독으로 활동하고 있는 구혜선 등의 작가의 작품으로 구성되어 있다. 또한, 7월에는 현존하는 한국 작가로 경매 최고가를 달성한 이우환 작가의 그림을 선보일 예정이다.

위아트에서 단독으로 선보이는 박기웅 아트 에디션 작품 구성에는 한국 회화의 위상전 K 아트상 수상작인 Ego 시리즈 중 한점을 비롯해 박기웅 화가가 직접 엄선한 작품들로 구성됐다.

위아트의 전문 큐레이터는 “박기웅 작가의 작품들은 다양한 인물들의 표정과 인간의 내면의 감정을 작가만의 스타일로 재해석한 점이 인상적이며, 풍부한 색감과 역동적인 붓터칭 등의 표현기법으로 작가만의 내공을 엿볼 수 있는 밝은 에너지의 작품”이라고 소개했다.

세상의 모든 그림 위아트는 국내 1위 미술 브랜드로서 관공서, 기업과 호텔 대량 납품과 영화 및 드라마 작품 협찬을 진행하며 대중들이 예술 작품을 만날 수 있도록 노력해 왔다. 수준 높은 미술작품 큐레이션과 전문적인 아트 컨설팅 서비스를 통해 문화예술의 대중화를 선도하며 빠르게 성장하고 있는 위아트가 앞으로 어떤 행보를 보여줄지 기대된다.

박기웅 작가와 위아트가 함께 선보이는 박기웅의 '아트 에디션' 작품은 6월 23일부터 위아트 공식 홈페이지에서 만나볼 수 있다.

