바이든 美 대통령, 12층 아파트 붕괴 플로리다에 비상사태 선포

[아시아경제 박병희 기자] 조 바이든 미국 대통령이 25일(현지시간) 아파트 붕괴 사고가 발생한 플로리다주에 비상사태를 선포했다.

백악관은 이날 성명을 통해 "바이든 대통령이 구조를 비롯해 비상 상황에 대응하기 위한 지역과 주 차원의 노력에 연방정부의 지원을 명령했다"며 비상사태 선포를 알렸다.

앞서 24일 오전 1시30분께 플로리다주(州) 마미애미데이드카운티 서프사이드에서는 12층 높이의 챔플레인 타워 사우스 아파트 일부가 붕괴하는 참사가 발생했다. 이 사고로 최소 1명이 사망하고 10명이 부상했으며 99명이 실종 상태다.

바이든 대통령은 국토안보부와 연방재난관리청(FEMA)에 사태를 수습하는데 총력을 기울일 것을 지시하고, 재난 극복을 돕기 위해 모든 지원을 강구할 것을 당부했다. FEMA는 특히 이번 붕괴 사태로 인한 피해를 최소화하기 위한 구조작업 조직화를 포함한 지원을 총괄한다.

론 드샌티스 플로리다 주지사도 마이매이데이드카운티에 비상사태를 선언하고 연방 정부 차원의 지원을 촉구했다.

붕괴 원인은 아직 밝혀지지 않았지만 CNN은 최근 이 아파트가 지붕 공사 등 보수 점검을 했다고 전했다.

붕괴한 아파트는 해변에 콘도미니엄 식으로 1981년 건설됐으며, 고급아파트에 속한다고 현지 언론은 보도했다.

