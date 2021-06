서울 영등포구 초등학교 6명 집단감염…성북구 고교 1명 추가 확진

영등포구 초등학교 22일 첫 확진자 발생 후 5명 추가 확진

운동부 집단감염 성북구 고교에서도 1명 격리 중 양성

[아시아경제 한진주 기자] 서울 영등포구의 한 초등학교에서 코로나19 에 6명이 집단감염됐다.

25일 서울시교육청은 영등포구 초등학교에서 지난 22일 첫 학생 확진자가 발생한 이후 학생 5명이 추가로 양성 판정을 받았다. 해당 학교는 28일까지 원격수업으로 전환했다.

운동부에서 집단감염이 발생했던 성북구 고등학교에서도 확진자가 1명 추가돼 총 6명으로 늘어났다. 해당 학교는 28~29일에 원격수업을 진행한다.

이 학교에서는 지난 20일 운동부 학생들이 대회를 앞두고 사전 검사를 받은 결과 5명이 확진됐다.

추가 확진자 1명은 최초 검사 때 음성 판정을 받았으나 격리기간 중 의심 증상이 나타나 지난 23일 2차 검사를 받은 결과 양성 판정을 받았다.

서울 지역 학교에서는 전날 학생 확진자 14명이 추가됐다. 올해 3월 개학 이후 현재까지 학생과 교직원을 합쳐 총 1666명이 확진됐다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr