한국앤컴퍼니, KAIST와 데이터 인프라 플랫폼 구축 관련 MOU

[아시아경제 이창환 기자] 한국앤컴퍼니㈜가 25일 경기도 판교에 위치한 본사에서 카이스트(KAIST) 공과대학과 데이터 인프라 플랫폼 구축을 위한 ‘STAR 프로젝트’ 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

한국앤컴퍼니는 KAIST 공과대학에서 추진하고 있는 융복합 데이터 클라우드 공유 플랫폼 구축은 물론 가상현실(Virtual) 테스트베드와 가상현실 공존(Real-virtual Symbiosis) 테스트베드 지원에 협력할 계획이다.

또한 개발중인 데이터 공유 플랫폼 기반으로 한국타이어를 비롯한 한국앤컴퍼니의 주요 계열사들과 함께 스마트 팩토리, 스마트 모빌리티, 스마트 라이프 등의 시범 사업도 함께 진행할 예정이다.

특히 차량 통행 현황 데이터 분석을 통한 환경 분야 적용, 타이어 연구 개발에 있어 실제 운전자들의 운행 기록과 교통사고 발생 유형 데이터 수집 활용 등 다양한 분야에 협업을 진행한다는 계획이다.

류세열 한국앤컴퍼니 디지털전략실장은 ““디지털 미래혁신센터 설립부터 Post-AI 분야까지 한국앤컴퍼니와 KAIST는 우수한 상생 산학협력 모델을 만들어가고 있다”며 “앞으로도 미래를 선도할 디지털 연구 역량 강화에 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr