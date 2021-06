봉하마을 방문한 이준석 "노무현 대통령 폄훼, 제지하겠다"

"노무현 가치 내재화할 계기 됐다"

[아시아경제 박준이 기자] 이준석 국민의힘 대표가 권양숙 여사를 만나 앞으로 당에서 고(故) 노무현 전 대통령을 폄훼하는 말이 나오지 않게 하겠다고 약속했다.

이 대표는 25일 오후 경남 김해시 진영읍 봉하마을을 방문해 노 전 대통령 묘소를 참배한 후 권 여사를 예방했다. 그는 참배 후 기자들과 만난 자리에서 "권 여사께 '앞으로 우리 당에서 노 전 대통령에 대한 폄훼를 정치적 수단으로 사용하지 않겠다'고 말씀드렸다"면서 "'혹시라도 선거에 임박하면 그런 말들이 나올 수 있다. 그러면 대표로서 제지하겠다'고 말씀드렸다"고 전했다.

그러면서 "제가 광주에서 5·18과 관련해 폄훼 같은 것들이 다시는 발생하지 않도록 하겠다고 했던 것처럼, 정치적 이유로 노 전 대통령에 대해서 공격을 하는 경우는 사라져야 한다"고 말했다.

이어 "권 여사께 저와 노 전 대통령이 가지고 있는 작은 추억을 말씀드렸다"면서 "노 전 대통령 취임 직후 저를 국비 장학생으로 선발해서 저에게 장학증서를 수여한 사진이 있다. 그걸 오늘 태블릿에 담아와서 권 여사께 보여드렸더니 여사님도 그때를 기억하시더라"고 말했다.

그러면서 권 여사의 반응에 대해선 "그런 이력이 있었다는 걸 알고 재밌게 여기셨다"면서 "무엇보다 정치 발전에 대한 기대치를 가지고 있는 게 느껴졌다"고 전했다.

이 대표가 봉하마을을 방문한 건 이번이 처음이다. 그는 이번 방문에 대해 "노 전 대통령이 지금까지 세우려 했던 가치나 말씀하신 어록 같은 건 여기 오지 않아도 많은 사람들이 숙지하고 있을 것"이라면서 "와 보니까 그런 것들(노 전 대통령의 가치)을 내재화할 수 있는 계기가 됐다"고 밝혔다.

