당정 "추경 편성 통해 코로나 피해 극복·내수 활성화"

하반기 경제정책 방향 협의

[세종=아시아경제 김현정 기자, 전진영 기자] 당정이 올 하반기 추가경정예산(추경) 편성을 통해 취약계층을 지원하는 등 코로나19 피해를 극복하고 내수 경제를 회복하는 데 주력하기로 했다. 내수 활성화를 위해 카드 사용액 증가분을 캐시백으로 환급하는 방안도 추진한다. 당정이 계속 맞서 온 재난지원금 지급 범위에 대해선 결론을 내지 못하고 다음 주까지 추가 논의를 이어가기로 했다.

더불어민주당과 정부는 25일 오전 국회에서 ‘하반기 경제정책 방향 당정협의’를 열고 이 같은 안을 논의했다. 박완주 정책위의장은 회의 후 브리핑에서 "추경 편성을 통해 코로나19 피해를 극복하고, 내수경기 회복을 위한 지원책 마련에 우선순위를 두겠다"고 말했다. 이번 추경안에는 소상공인·자영업자 등 취약계층을 지원하는 내용이 담겼다. 당정은 상인과 소비자 모두 상생할 수 있도록 개인별 카드 사용액 증가분을 캐시백으로 환급하는 ‘전 국민 소비 장려금’을 추진키로 했다. 캐시백 한도는 당정이 추가 논의해 정한다. 정부는 한도로 30만원을 제안했다. 또 소상공인을 위한 경영자금 대출 공급 확대, 고용유지지원금 지급 기간 연장 등 고용상황 안정을 위한 노력도 함께하기로 했다.

당정이 이견을 좁히지 못한 재난지원금 지급 범위는 논의를 이어가기로 했다. 민주당은 전 국민 지급을, 정부는 ‘소득 하위 70%’를 주장하고 있으나, 80~90% 수준에서 합의에 이를 것으로 보인다. 당정은 이 밖에도 시스템반도체, 바이오헬스, 미래차 분야에 대한 세제 지원, 한국판 뉴딜 추진 가속화, 저출산 극복, 청년 자산 형성 문제를 해결하기 위한 대책 마련에도 나서기로 했다.

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 기획재정위원회 전체회의에서 전국민 재난지원금 등에 대해 반대 의사를 거듭 피력했다. 홍 부총리는 정부의 전국민 재난지원금 반대 입장을 비판하는 여당 의원들의 지적에 "지난해 59년 만에 네 차례 추경을 하고, 올해 2차 추경을 추진하며 정부가 할 수 있는 역할을 최대한의 범위 내에서 했다고 생각한다"면서 "재정을 맡고 있는 장관은 곳간지기로 (재정을) 움켜지고 있는 것이 아니라 세금을 합리적이고 효율적으로 쓰라는 미션을 국민들에게서 부여받았다(고 생각한다)"고 강조했다.

