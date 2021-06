5년 임대보장제 시행중인 구운역(예정)‘라온地 오피스텔’ 분양 중

정부의 주택 규제와 맞물려 저금리 기조가 장기화 되면서 주택수와 무관한 오피스텔 또는 기준시가 1억미만의 부동산이 주목받고 있다. 한국부동산원 자료에 따르면 2020년 오피스텔 거래량은 16만1,642건으로 2019년 14만9,878건 대비 7.8%가 늘었다. 안정적인 임대수익을 바탕으로 예·적금 대비 높은 수익률을 기대할 수 있다는 점이 거래량 증가 요인으로 꼽힌다.

이러한 가운데, 투자자들의 높은 관심을 받고 있는 서수원 ‘라온地 오피스텔’이 성황리에 분양 중이다. 경기도 수원시 권선구 구운동 일원에 들어서는 이 단지는 대지면적 1,213.6㎡ 지하 5층∼지상 15층, 전용면적 29∼59m² 136실 규모다. 136실 구성 중 108실이 남향으로 배치되어 있다. 주차는 130대가 가능하다.

라온地 오피스텔은 신규 공급 부족에 시달리던 서수원 지역에 최초로 공급되는 오피스텔이라는 장점과 더불어 사통팔달의 교통망을 갖추고 있다. 서수원IC에서 차량으로 5분 안에 오피스텔로 진입이 가능하며 30분 이내에 강남까지 진입할 수 있어 더욱 빠르고 편리한 출퇴근이 가능하다.

이 단지는 기준시가 1억 미만으로 주택 수에도 포함이 안 되고 계약금 10%, 1금융권에서 70% 담보 대출을 받을 수 있다. 현재 100% 임대완료 되어 분양과 동시에 임대수익도 바로 발생되며 5년 동안 공실이 발생하거나, 보장한 수익률 보다 떨어지면 월세를 보전해 주는 5년 임대보장제를 시행 중이다. 수익률은 10%. 부동산 114자료에 따르면 4월 기준 경기도 수원의 평균 오피스텔 임대수익률이 4.82%인 것을 감안하면 수익률만 두 배가 넘는다.

라온지 오피스텔은 성균관대, 수원여대, 동남보건대 등 학생을 임차인으로 임차 중이며 또한, 천장매립형 에어컨과 공기청정기, 고급 빌트인 냉장고, 슬림형 전기 쿡탑, 최신 TV등이 풀 옵션으로 포함되어 있고 마감재 또한 일반 오피스텔에서는 보기 어려운 고급 친환경 마감재를 적용했다.

신분당선 개통 예정인 구운역이 도보 1분 거리이며, 오피스텔 바로 앞에 44개 노선의 시내버스와 광역버스가 있어 서울 강남과 사당과 안산, 동탄 등으로 이동이 매우 편리하다.

라온地 오피스텔은 이마트가 2분 거리에 있고, 농협 하나로마트, 서수원 터미널, KTX수원역, 등 각종 편의시설이 인접해 있으며, 단지 반경 5km 이내에는 다양한 개발 호재가 있다. 우선 당수1지구 조성, 수원산업단지, 수원 R&D싸이언스파크, 스마트폴리스, 권선행정타운, 도이치 오토월드, 스타필드 착공 등이 위치해 있어 다양하고 풍부한 임차 수요가 분포하고 있다.

분양 홍보관은 경기도 수원시 권선구 구운동에 위치하며 관련 정보 확인 및 문의는 대표전화로 가능하다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr