진원생명과학, 신변종 감염병 대응 플랫폼 개발 국책과제 공동연구기관으로 선정

[아시아경제 장효원 기자] 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 39,100 전일대비 1,800 등락률 -4.40% 거래량 2,527,723 전일가 40,900 2021.06.25 09:21 장중(20분지연) 관련기사 “美 FDA” 이어 “식약처” 승인! “백신” 독보적 기업반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! “카카오” 놓치셨다고요? close 은 원형(circular) mRNA백신 기술을 활용한 새로운 mRNA백신용 플랫폼 개발 연구가 과학기술정보통신부 신변종 감염병 대응 플랫폼 기술개발사업의 세부연구로 선정이 돼 공동연구개발기관으로 참여하게 됐다고 25일 밝혔다.

해당과제의 총괄과제명은 ‘감염병X 대응을 위한 한국형 나노융합 mRNA 백신 플랫폼 기술 개발 및 유효성 평가 기술 확립’으로 고려대학교 세종캠퍼스가 주관 연구기관이며 총 5개의 세부과제로 구성돼 mRNA백신 플랫폼개발, mRNA백신 전달체 개발, 자가조립 백신 플랫폼 개발, 면역감응형 어주번트개발, 백신 면역기전 연구 등을 추진할 계획이다.

진원생명과학은 총 43개월 동안 원형 mRNA플랫폼의 구축, 생산 및 유효성 평가를 수행하고 mRNA 대량생산 공정 최적화 및 cGMP 수준의 임상용 백신의 생산을 담당하게 된다.

진원생명과학 관계자는 “원형 mRNA은 기존 mRNA와 비교해 안정성이 우수하고 캡핑 공정이 필요 없어 공정이 단순해 원료물질 확보가 용이하며 생산 수율이 높은 장점을 가지고 있다”며 “특히 체내 우수한 안정성으로 인해 지질나노입자(LNP) 대체 가능성을 평가하고 있고 이에 대한 특허 출원을 준비 중에 있다”고 밝혔다.

박영근 진원생명과학 대표이사는 “신변종 감염병 백신으로 mRNA백신의 위상은 점점 더 높아지고 있다”며 “기존에 보유한 mRNA백신 플랫폼 및 원액 생산 공정과 함께 본 과제 수행을 통해 원형 mRNA백신 플랫폼을 개발하고 확보해 mRNA백신 핵심기술 분야에서 세계적인 경쟁력을 구축하도록 하겠다”고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr