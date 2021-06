[e공시 눈에 띄네]코스닥-24일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 소리바다=상장적격성 실질심사 사유 발생

◆ KCC건설=리건인베스트먼트피에프브이에 900억원 채무보증 결정

◆ 나노=43억9500만원 규모 탈질설비 대기관리권역법 대응공사 수주

◆ 신라젠=이사 선임안 관련 8월13일 임시주주총회 소집 결의

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr