文대통령 "군산형 일자리 1호 전기차 출고, 매우 기쁜 소식"

SNS에 환영 메시지 올려…"전국 최초로 양대노총 참여한 상생형 일자리 모델"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 24일 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "전북 군산형 일자리 사업에서 드디어 1호 전기화물차 ‘다니고 밴’이 첫 출고를 하게 됐다. 매우 기쁜 소식"이라고 밝혔다.

문 대통령은 "소형 전기화물차 ‘다니고 밴’은 연말까지 3000대를 생산하게 될 것이며, 내년에는 초소형 전기카트부터 대형전기버스와 전기트럭도 생산할 계획"이라고 설명했다.

특히 문 대통령은 "군산형 일자리는 전국 최초로 양대노총이 참여한 상생형 일자리 모델로 큰 주목을 받았고 지자체의 노력과 정부의 지원이 더해지며 사업 추진에 힘이 붙었다"고 평가했다.

문 대통령은 "명신 군산공장과 새만금 산업단지의 완성차와 부품 회사들이 2024년까지 5000억 원 이상을 투자하고 24만 대의 전기차를 생산할 계획이며, 일자리도 1700개 이상 창출하게 될 것"이라며 "군산과 전북 지역의 민생 경제에 크게 기여할 것으로 기대하며, 축하를 보낸다"고 전했다.

