[아시아경제 공병선 기자] 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 48,300 전일대비 1,400 등락률 -2.82% 거래량 775,165 전일가 49,700 2021.06.24 15:15 장중(20분지연) 관련기사 수소테마 반가운 에너지 기업들외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…코스피 사고 코스닥 팔고[특징주]두산퓨얼셀, 수소테마 대장주↑…연기금·투신 집중 순매수 close 은 오는 29일 오전 10시 컨퍼런스 콜을 통해 기업설명회를 개최한다고 24일 공시했다.

이번 설명회는 해외 주요 기관투자자를 대상으로 하며 경영실적 및 사업현황을 발표할 예정이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr