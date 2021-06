쿠팡 물류센터 현장노동자들과 김재연 상임대표 등 진보당원들이 24일 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에서 기자회견을 열고 쿠팡 물류센터 현장 실태를 폭로하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.