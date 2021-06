대한항공, 국내 항공사 최초 ESG채권 발행

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 31,850 전일대비 100 등락률 -0.31% 거래량 4,484,828 전일가 31,950 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 자체개발 '하이브리드 드론' 제주시 사고 현장 투입대한항공, 최장 거리 직항 '신기록'…인천~마이애미 1만3405km딱! 말씀드립니다! “삼성-LG” 역대급 빅딜!! 경기회복 최대 수혜株 close 은 국내 항공사 가운데 처음으로 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행을 추진한다.

23일 항공업계에 따르면 대한항공은 이달말 2000억원 규모의 회사채를 발행하기 위해 수요예측(사전 청약)을 진행할 계획이다.

대한항공은 지난 4월 총 2000억원의 회사채를 발행하기 위해 사전 청약을 진행한 결과 6000억원이 넘는 자금이 몰려 발행규모도 3500억원까지 커졌다.

이번 발행하는 회사채는 ESG 채권이다. ESG채권은 환경, 사회, 지배구조 등 사회적 책임 투자를 목적으로 발행되는 채권이다. 대한항공은 ESG 채권 발행으로 확보한 자금으로 친환경 항공기 도입 등에 활용할 전망이다.

앞서 대한항공은 탄소배출 절감을 위해 현재 10대를 운영 중인 차세대 친환경 항공기 B787-9를 추가로 도입할 계획이라고 밝힌 바 있다. 기체의 50%가 탄소복합소재로 제작된 B787-9는 동급 기종과 비교하면 좌석당 연료 효율이 20% 높고, 이산화탄소·질소산화물 배출량은 20% 적다.

발행되는 회사채는 ESG 채권이며, 사전 청약률이 높으면 발행 규모가 확대될 수 있다. ESG 채권은 친환경 사업과 사회적 가치 창출 목적으로 발행 자금을 사용해야 하는 채권으로 녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권으로 구분된다.

다만 대한항공은 코로나19로 구체적인 기종과 도입 시기는 정해지지 않은 것으로 알려졌다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr