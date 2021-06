"공공장소 음주 어떻게 생각하십니까" 서울시, '민주주의 서울'서 온라인 토론

개정 '국민건강증진법?' 시행과 관련해 다양한 시민의견 수렴하고 정책공론화

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 공공장소에서의 금주와 관련해 시민들의 다양한 의견을 듣는다.

24일 서울시가 ‘공공장소 금주’와 관련해 시민참여 플랫폼 ‘민주주의 서울’에서 60일 간 온라인 시민토론을 실시한다고 밝혔다.

관심 있는 시민 누구나 댓글로 참여해 다양한 의견을 낼 수 있다. PC와 스마트폰으로 ‘민주주의 서울’ 내 ‘시민토론’에 접속해 참여할 수 있고, 사회관계망서비스(SNS) 계정으로도 쉽게 로그인할 수 있다.

이번 시민토론은 30일부터 개정 시행되는 국민건강증진법과 관련해 시민 의견을 충분히 수렴하고 앞으로의 운영방향을 마련하기 위한 것이다. 개정된 국민건강증진법에 따르면 음주폐해 예방과 주민의 건강증진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 조례로 다수인이 모이거나 오고가는 관할구역 안의 일정한 장소를 금주구역으로 지정할 수 있다.

서울시는 이번 온라인 시민토론을 시작으로 관련 전문가 토론회 등도 추진할 계획이다. 서울시는 건전한 음주문화 조성을 위한 홍보·캠페인도 병행해 나간다는 방침이다.

박유미 서울시 시민건강국장은 “개정 국민건강증진법 시행과 관련해 다양한 시민의 목소리를 듣고자 온라인 시민 공론장을 개최한다”며 “두 달 간 ‘민주주의 서울’을 통해 제안되는 시민의 의견을 비롯해 시민, 전문가들과 다방면으로 깊이 논의해 정책을 신중하게 마련해나가겠다”고 말했다.

