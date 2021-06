최재형 바라보는 野 엇갈린 시선…"나라 구하겠다는 결심" vs "윤석열과 달라"

[아시아경제 나주석 기자] 최재형 감사원장의 대선행보에 정치권의 이목이 쏠린 가운데 야권 내부에서도 긍정과 부정 시각이 모두 나와 눈길을 끈다.

23일 김재원 국민의힘 최고위원은 TBS 라디오 뉴스공장에 출연해 최 원장의 대선출마설과 관련해 "정말 훌륭한 분이 엄정중립해서 공직을 수행했는데 그걸 탄압하니까, 이 정권이 계속 이런 식으로 가면 나라 전체가 망하겠다 그래서 더 이상 이런 정권이 지속되지 않도록 내가 나가서 막겠다 생각하는 것"이라고 말했다.

정치권 등에서는 최 원장의 일거수일투족에 촉각을 세우며 대선 행보 가능성에 주목하고 있다. 이날 최 원장이 광주보훈병원을 방문할 것으로 알려졌다, 취소한 사실 등이 기사가 될 정도다.

하태경 국민의힘 의원은 BBS불교방송 박경수의 아침저널에서 "윤석열 총장은 사실상 내용적으로 보면 쫓겨난 것인데 반해 최 원장은 스스로 나온 경우"라면서 "쫓겨나는 것과 스스로 이제 자리에서 나오는 거는 좀 경우가 다르다고 보이고, 어쨌든 여기에 대한 평가는 국민들께서 하시는 것“이라고 말했다.

윤 전 총장은 타의에 의해 나온 반면, 최 원장은 스스로 관둘 경우에는 스스로 나왔다는 것이다.

다만 하 의원은 이 문제와 관련해 여당이 문제삼기 어려울 것이라는 시각도 내놨다. 그는 "더불어민주당에서도 판사를 하다 출마한 사람이 몇 된다"며 "이 문제를 지적하면 민주당이 내로남불 시대에 걸린다"고 말했다.

