안랩, 마이데이터 서비스 제공 기업 정보보호컨설팅 사업 수주

[아시아경제 강나훔 기자] 안랩은 최근 핀테크 기업의 정보보호컨설팅 신규 사업을 수주하고 마이데이터(본인신용정보관리업) 분야 보안 컨설팅 서비스를 시작했다고 23일 밝혔다.

이번 컨설팅으로 안랩은 해당 고객사에 대해 마이데이터 사업자가 필수로 받아야하는 ‘마이데이터 서비스 시스템 보안 취약점 진단’을 수행한다.

고객사의 웹서버, 정보보호시스템 및 데이터베이스(DB) 등 마이데이터 서비스 운영을 위한 시스템 전반에 대한 보안취약점 점검과 미비항목 조치를 지원할 예정이다.

안랩은 이번 사업을 시작으로 마이데이터 보안요구사항 점검, 서비스인허가 관련 컨설팅, 시스템 보안 취약점 진단 등 마이데이터 사업을 위한 정보보호컨설팅을 더욱 활발히 펼쳐 나간다는 계획이다.

김형준 안랩 서비스사업부문장 상무는 "향후 금융소비자가 마이데이터 서비스를 선택하는데 있어서 ‘데이터 보안’이 중요한 기준이 될 것"이라며 "안랩은 축적된 보안 역량으로 고객사가 안정적인 마이데이터 서비스를 구현할 수 있도록 맞춤형 정보보호컨설팅을 제공해 나가겠다"라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr