LG디스플레이, 시·청각 장애인 위한 문화콘텐츠 제작 지원

영화 속 소리정보 자막 제공·시각 장애인용 전자책 제작 등 '배리어프리'

LG디스플레이는 장애인의 문화생활을 지원하기 위해 '배리어프리' 문화 콘텐츠를 제작·보급한다고 23일 밝혔다.

배리어프리는 고령자나 장애인들도 편하게 살아갈 수 있는 사회를 만들기 위해 물리적·제도적 장벽을 허물자는 운동이다. 문화예술분야에서는 시·청각 장애인이 불편함 없이 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있도록 기존 제작물에 음성 해설이나 자막을 입히는 방식으로 통용된다.

LG디스플레이는 우수 영화와 책을 추천받아 영화 15편, 전자책 50권 등의 배리어프리 문화 콘텐츠를 만들었다. 콘텐츠 제작에는 200여명의 봉사자들이 참여했다. 이들은 주말 등을 활용해 한 달동안 영화 속 소리 정보를 자막으로 입히고, 일반도서를 디지털 음성으로 변환해 들려주는 시각 장애인용 전자책 검수작업을 했다.

배리어프리 콘텐츠는 모두 온라인에 공개된다. 청각 장애인을 위한 '잔칫날' 등 장편 영화 두 편은 온라인 상영회를 하고, 나머지 영화들은 온라인 영화 플랫폼 '필무비'와 '인디그라운드'에서 볼 수 있다. 전자책은 시각 장애인 전용 전자도서관 시스템 '아이프리'에서 제공한다. 영화와 책에 대한 콘텐츠 사용료는 LG디스플레이가 모두 부담한다.

영화 자막 작업에 동참한 목미정 LG디스플레이 업무혁신그룹 책임은 "배리어프리 책과 영화가 장애인들에게 마음의 위안이 됐으면 좋겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr