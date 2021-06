[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 22일 오후 2시 구청 2층 대강당에서 진행된 2022년 노원협치 의제 우선순위 공론장 행사에 참석했다.

이날 행사는 민관공동으로 계획한 수립한 협치 의제를 발표, 2022년에 진행할 선호의제를 주민투표를 통해 선별하기 위해 마련됐다.

총 8개의 의제가 상정, 우선순위공론장은 실시간 유투브를 송출했다.

코로나19 방역 준수를 위해 현장인원은 50명으로 축소해 진행, 오승록 구청장을 비롯한 최윤남 노원구의장 등이 참석한 가운데 축사, 지역사회혁신계획 추진현황보고, 기념촬영, 사업의제별 제안설명, 전자투표 진행 및 결과 발표 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “민관협치 사업은 구민의 생각이 곧 정책이 되는 열린 공감 정책의 실현”이라며 “더 많은 참여와 더 깊은 숙의를 통해 협치 문화가 확산될 수 있기를 기대한다”고 말했다.

