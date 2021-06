코웨이 정수기, '한국산업의 구매안심지수' 6년 연속 1위

정수기 6년 연속·비데 8년 연속 대상

[아시아경제 김철현 기자] 코웨이(대표 이해선·서장원)는 한국마케팅협회에서 주관하는 '2021 한국산업의 구매안심지수(KPEI)' 조사에서 정수기 및 비데 부문 1위를 달성했다고 22일 밝혔다.

'한국산업의 구매안심지수'는 소비자가 구매 결정 과정에서 고려하는 불안 요소를 측정해 제품 및 서비스의 안심 수준을 평가하는 조사다. 코웨이는 이번 조사에서 우수한 품질 및 서비스 경쟁력을 인정 받아 정수기 부문 6년 연속, 비데 부문 8년 연속 대상을 수상했다.

코웨이는 제품 기술력 및 품질 향상을 위해 연구개발(R&D) 역량을 지속 강화하고 고객 관점의 서비스를 개발해 우수한 평가를 받았다. 인기 제품인 아이콘 정수기는 첨단 기술로 사용 편의성을 대폭 강화해 높은 소비자 신뢰도를 나타냈다.

코웨이 스타일케어 리모트 비데는 3단계 스스로 살균 기능으로 위생을 강화해 호평을 받았다. 유로, 노즐, 도기를 매일 자동 살균해 비데 속 고인 물을 깨끗이 비우고 사용할 때 마다 노즐을 세척해 안심을 더했다. 무선 리모컨으로 세정 코스를 간편하게 조작할 수 있어 편의성을 높였다.

심병희 코웨이 마케팅실장은 "물과 공기에 대한 지속적인 연구와 기술 혁신에 주력한 결과 높은 제품 안전성과 소비자 신뢰를 인정 받고 있다"며 "앞으로도 최상의 품질과 서비스를 기반으로 브랜드 경쟁력을 강화하고 건강한 삶의 가치 실현에 앞장서겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr