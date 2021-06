與 "추경 33조~35조원 규모 지급…전국민에 재난지원금 지급"

박완주 정책위의장 "소상공인 피해지원·전국민 재난지원금·신용카드 캐시백 등 집행"

"추경안 7월 통과되도록 할 것"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 2차 추가경정예산(추경)안을 33조~35조원 규모로 편성하겠다는 계획을 밝혔다.

22일 박완주 민주당 정책위의장은 이날 오전 당 원내대책회의에서 "대략적인 추경 규모는 33조원에서 35조원 정도가 될 것"이라며 "일부는 국가 채무 상황에 이뤄질 것이며 이에 따라 추경 가용 자원은 국비, 지방교부금 등을 합치면 대략 33조원 내로 추정될 수 있다"고 말했다.

박 의장은 "이번 추경으로 소상공인 피해지원과 전국민 재난지원금, 신용카드 캐시백 등 지원정책을 통해 집행될 것"이라며 "방역과 백신접종 보강을 위해 백신 구매에 차질이 없도록 1,2차 접종 외에도 새로운 변이 바이러스에 대비하는 비용을 지원할 것"이라고 설명했다.

또한 "고용 및 민생안정 지원을 위한 긴급고용대책, 청년 고용 사다리를 위한 지원, 사각지대 취약계층을 위한 금융지원도 아끼지 않을 것"이라며 "올해 하반기 경제정책과 함께 7월 초부터 추경 내용에 대한 협의를 빠르게 진행해 7월 중으로 추경이 통과되도록 하겠다"고 했다.

한편, 재난지원금 대상에 대해 정부는 소득 하위 70%에만 지급하자고 주장하고 있지만 민주당은 '전국민 재난지원금'을 고수하고 있다.

이날 한준호 원내대변인은 회의 후 기자들과 만나 "당은 전국민에게 재난금을 지원하겠다는 입장을 굽히지 않고 있다"며 "한번도 입장을 철회하거나 바꾼 적 없다"고 말했다.

