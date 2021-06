[아시아경제 이민지 기자] 에이엔피 에이엔피 015260 | 코스피 증권정보 현재가 1,820 전일대비 35 등락률 +1.96% 거래량 275,840 전일가 1,785 2021.06.22 14:11 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-27일3월 18일 코스피, 81.24p 내린 1591.20 마감(4.86%↓)에이엔피, 105억 규모 유형자산 처분 결정 close 는 운영자금 조달을 위해 9억9820만원 규모로 제3자배정 유사증자를 결정했다고 22일 공시했다.

