우체국 인터넷 뱅킹도 금융인증서 사용하세요

우정사업본부 "6자리 숫자, 지문, 패턴 등으로 로그인 및 전자금융 거래 간편히"

[아시아경제 김봉수 기자] 우체국에서도 금융인증서를 사용할 수 있게 된다.

과학기술정보통신부 우정사업본부는 6자리 숫자, 지문, 패턴 등으로 우체국인터넷뱅킹·스마트뱅킹(앱)에서 로그인 및 전자금융 거래를 간편하게 사용할 수 있는 금융인증서비스를 도입했다고 22일 밝혔다.

기존 인증서와는 달리 자동으로 클라우드에 저장돼 PC, 모바일을 통해 언제 어디서나 이용 가능하다. 유효기간 3년에 자동갱신이 되기 때문에 1년마다 갱신할 필요도 없다. 은행, 보험, 증권 등 금융기관과 정부·공공기관에서 공동사용이 가능하다.

우산 타 금융기관에서 발급받은 금융인증서를 23일부터 사용할 수 있다. 우체국 금융인증서 자체 발급 기능은 올해 9월 중 시작된다. 우정사업본부는 올해 2월 PASS 인증서를 도입했었다. 자세한 사항은 전국 우체국, 우체국예금 고객센터, 우체국예금보험홈페이지에서 확인할 수 있다.

