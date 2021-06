삼성전자, 29일 새벽 MWC2021서 '갤럭시 생태계' 소개

스마트워치 미래 비전도 제시

구글과의 통합OS 소개 전망

[아시아경제 조슬기나 기자] 삼성전자가 이달 말 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 모바일 전시회 '모바일 월드 콩그레스(MWC) 2021'에서 갤럭시 기기 생태계를 소개하고 스마트워치의 미래 비전을 제시한다.

삼성전자는 MWC 개막일인 이달 28일(현지시간) 온라인으로 이 같은 내용의 '삼성 갤럭시 MWC 버추얼 이벤트'를 개최한다고 21일 글로벌 뉴스룸을 통해 공지했다. 이번 행사는 한국 시간으로는 29일 새벽 3시15분부터 삼성전자 뉴스룸, 삼성 유튜브 채널에서 생중계된다. 중앙유럽표준시(CET) 기준으로는 28일 19시15분부터다.

삼성전자는 이 자리에서 계속해서 확장하고 있는 갤럭시 기기 생태계를 소개한다. 또한 사용자에게 새로운 경험을, 개발자에게 또 다른 기회를 제공할 스마트워치의 미래 비전도 밝힌다. 삼성전자는 MWC 홈페이지에서 "개발자, 소비자에게 새로운 기회를 주는 방식으로 스마트워치를 새롭게 상상하고 있다"고 이번 행사를 소개했다.

구체적인 내용은 공개되지 않았으나, 업계 안팎에서는 삼성전자가 이번 행사에서 올 하반기 출시할 '갤럭시워치4'에 탑재될 통합OS를 소개할 것이라는 전망이 잇따른다. 앞서 구글과 삼성전자는 구글의 웨어OS와 삼성 타이젠을 합친 통합 OS를 구축하겠다고 발표했었다.

신형 스마트워치인 갤럭시워치4는 최근 미국 연방통신위원회(FCC) 인증도 완료하며 제품 출시가 임박했음을 예고한 상태다. 인증 문서에 따르면 갤럭시워치4, 갤럭시워치 액티브4는 2.4GHz 단일대역 와이파이, 블루투스 5.0, 근거리무선통신(NFC), 5W 무선충전기능을 지원한다.

이와 함께 삼성전자는 이번 MWC2021 온라인 행사를 통해 최근 갈수록 중요성이 커지고 있는 스마트 기기 보안과 관련해 최신 기술, 혁신 노력 등도 소개할 계획이다.

MWC2021은 '커넥티드 임팩트'를 주제로 오는 28일부터 7월1일까지 스페인 바르셀로나에서 개최된다. 코로나19 여파로 에릭슨, 퀄컴, 노키아 등 글로벌 기업들이 불참하며 예년보다 오프라인 전시장 규모는 축소됐다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr