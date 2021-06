외교부 "기존 한미 워킹그룹 종료 검토…북핵 국장급 협의 강화"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 한미가 비핵화·남북협력 논의를 위해 마련한 실무협의체인 한미 워킹그룹이 종료될 전망이다. 북한이 워킹그룹을 남북대화 파탄 원인으로 꼽는 등 불만을 표해 온 데 따른 것으로 보인다.

외교부는 22일 "한미 북핵 수석대표 협의시 기존 한미 워킹그룹의 운영 현황을 점검하고, 기존 워킹그룹을 종료하는 방향으로 검토하기로 합의했다"고 밝혔다.

워킹그룹은 지난 2018년 11월 한국 측 요청으로 만들어진 것으로, 남북 협력사업 제재 면제를 협의하기 위해 마련됐으나 오히려 남북 교류협력을 막은 측면에 있다는 비판이 제기돼 왔다.

북한 역시 워킹그룹에 대해 '친미 사대주의' 사례로 꼽으며 비판해 왔다. 김여정 노동당 부부장은 지난해 6월 17일 남북공동연락사무소 폭파와 함께 담화를 내고 "합의문의 잉크가 마르기도 전에 상전이 강박하는 '한미 실무그룹'이라는 것을 덥석 받아물고 사사건건 모든 문제를 백악관에 섬겨바쳐 온 것이 오늘의 참혹한 후과로 되돌아왔다"고 지적했다.

한미 북핵 수석대표 협의에서 워킹그룹 종료 검토가 합의된 것은 상황을 관망중인 북한이 대화의 장으로 나올 수 있도록 여지를 준 것으로 해석된다. 성 김 대북특별대표는 21일 "대화 제의에 대한 북한의 응답을 기대한다"고 밝힌 바 있다.

외교부는 "앞으로 한미는 북핵 수석대표간 협의 이외에도 국장급 협의를 강화하기로 했다"며 "구체적인 방안에 대해서는 계속 협의해 나갈 것"이라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr