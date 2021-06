종로구, 어린이 AI코딩 & 노년층 스마트폰 및 키오스크 교육

12월까지 교남동·이화동주민센터, 서울노인복지센터, 종로노인종합복지관 등에서 운영

[아시아경제 박종일 기자] 종로구(구청장 김영종)는 디지털 격차 해소를 위해 어린이와 노년층을 대상으로 6월부터 12월까지 ‘디지털 역량강화 교육’을 운영한다.

이번 교육은 어린이를 위한 AI코딩과 노년층을 대상으로 하는 스마트폰 및 키오스크 활용법 등 총 10개 과목으로 구성돼 있다.

지난 6월 9일을 시작으로 교남동·이화동주민센터와 서울노인복지센터, 종로노인종합복지관 등 지역내 4개 교육장에서 실시 중이다.

먼저 어린이 코딩 교육은 집 가까운 곳에서 코딩을 익히고 컴퓨터 프로그래밍과 사물인터넷(IoT)에 대해 학습할 수 있는 시간들로 기획했다.

특히 어린이 눈높이에 맞춰 로봇을 활용해 쉽고 재미있게 코딩을 배울 수 있도록 돕는다.

또 코딩에 대한 호기심을 유발하는 초급과정에서부터 센서, 모터 등 하드웨어를 직접 제어할 수 있는 중급과정 등 수준별 과목들을 마련한 상태다.

종로구는 디지털 취약 계층인 노년층을 위해 실생활에서 활용할 수 있는 알찬 교육들도 선보인다.

스마트폰 사용법을 시작으로 ▲교통앱을 활용한 길 찾기 ▲온라인 교육 시 필요한 줌(ZOOM) 프로그램 사용법 ▲복지, 건강, 금융, 쇼핑 관련 앱 활용법 ▲키오스크 사용법 등을 알려준다.

구민 누구나 개인별 능력을 향상시키기 위해 디지털 교육을 받을 수 있으며, 수업료는 무료이다.

코딩교육 관련 문의는 스마트도시과를 통해 하면 되고 노년층 교육 신청은 종로노인종합복지관과 서울노인복지센터로 연락하면 된다.

김영종 구청장은 “급변하는 디지털 환경에 적응할 수 있도록 구민들의 역량 강화를 지원하려고 한다”면서 “세대별 맞춤형 프로그램을 지속적으로 마련해 디지털 정보격차 해소를 위해 힘쓰겠다”고 말했다.

