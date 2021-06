[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시는 여름철 재해에 대비해 7월 말까지 지방상수도 시설물 안전 점검을 한다고 21일 밝혔다.

점검 대상은 지방상수도 배수지 15개소, 가압장 47개소, 도·송수관로 22㎞로 외부전문가와 관리부서가 합동해 점검한다.

점검은 지반침하, 구조물 안전성, 전기, 기계 안전성 등을 중점적으로 확인한다. 가벼운 사항은 즉시 보수·보강하고, 중대 문제 발견 시에는 긴급대책을 수립해 조치한다.

김용기 수도과장은 “상수도 시설물의 철저한 점검·정비를 통해 시민들에게 맑고 안정적인 용수 공급을 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

