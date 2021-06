에듀윌 대표 조직문화 캠페인 “스트레칭 통해 유연하고 부드러운 문화 만들어갑니다”

“뭉친 근육을 풀어주는 스트레칭처럼, 유연하고 부드러운 조직문화 형성을 위한 스트레칭도 중요합니다”

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)은 회의, 보고 등 회사생활을 하며 자주 접하는 생활양식에 대한 가이드를 제공하는 ‘조직문화 스트레칭 캠페인’을 운영 중이다. ‘조직문화 스트레칭 캠페인’은 회사 내 생활양식에 대한 가이드를 제공해, 구성원들이 유연하고 부드러운 조직문화 형성에 앞장설 수 있도록 돕는 프로그램이다.

에듀윌 관계자는 “회의와 보고는 회사생활을 하며 매일 혹은 매주 접하게 되는 일 중 하나”라고 말하며 “가장 자주 접하는 회사생활 양식이 어렵고 딱딱하기 보다는 유연하고 간결할 수 있도록 에듀윌러(에듀윌 임직원)에게 가이드를 제공하고 있다”고 설명했다.

이를 통해 에듀윌러들은 ‘간.소.한 회의’, ‘간.결.한 보고’, ‘시.원.한 지시’에 맞춰 업무를 진행하고 있다. 먼저 ‘간.소.한 회의’는 매일 진행되는 회의를 간단히 30분 내로 한 가지 이상 실행 가능한 결론을 도출하며 끝내자는 가이드를 담고 있다. 이어 ‘간.결.한 보고’ 역시 수십 페이지에 달하는 문서작업보다는 간결하게 1페이지로 핵심만 정리한 간결한 보고서를 작성 하자는 내용을 담고있다. 에듀윌 임직원들이 회의나 보고에 불필요한 시간을 많이 쏟지 않고 비교적 간결히 마무리하며 업무에 집중하는 유연한 조직문화 형성을 위한 가이드라고 에듀윌 관계자는 설명했다.

마지막으로 ‘시.원.한 지시’는 관리자급 임직원들을 대상으로, 업무 지시 시에 시한을 미리 정하고 원하는 결과물을 알려주는 등 업무 진행에 어려움이 없도록 가이드 하는 내용을 담았다. ‘조직문화 스트레칭 캠페인’을 통해 에듀윌 임직원들은 딱딱하고 막힐 수 있는 조직 내 행동규범을 보다 유연하게 가져갈 수 있게 됐다.

이외에도 에듀윌은 신규 캐치 프레이즈를 발표하고, 임직원들을 위한 시차출퇴근제를 운영하는 등 다양한 프로그램을 운영 중이다. 에듀윌이 운영하는 다양한 조직문화 관련 활동에 대한 자세한 내용은 에듀윌 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편, 에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯, 정부기관상 13관왕에 빛나는 종합교육기업이다. 한국리서치 공무원 선호도, 인지도 조사 결과 1위에 올랐으며, 한국의 기네스북 KRI 한국기록원에 공인중개사 최다 합격자 배출 기록을 세 번 공식 인증받았다.

